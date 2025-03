Mauro Cezar: Jorge Jesus está só esperando a CBF ligar, ele vem correndo

Com Dorival Júnior ameaçado de ser demitido do comando da seleção brasileira, o técnico português Jorge Jesus está só esperando receber o convite da CBF que vai correndo para assumir, declarou o colunista Mauro Cezar Pereira.

O Jorge Jesus está só esperando a CBF formalizar, vem correndo. E ele está louco, está esperando. Ele vê todos os jogos do Brasil. Ele assiste a todos os jogos, ele está só esperando convidar. Eu acho que é o cara certo.

Mauro Cezar

Mauro Cezar detalhou a atual situação contratual do treinador lusitano que fez sucesso no Flamengo e hoje defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A situação é a seguinte, ele tem a Copa da Ásia, que o mais distante que pode ir é final de maio. Isso se o Al-Hilal avançar até lá. Pode ser eliminado antes. O campeonato [Saudita] já perdeu, ele está em segundo.

O Mundial, eu apurei que não é um grande problema. Isso ele pode conseguir uma negociação, uma rescisão. Até porque os sauditas, se souberem que ele vai embora, os próprios sauditas são capazes de falar para ele ir embora.

Mauro Cezar

O colunista do UOL explicou também como seria a logística de datas com Jorge Jesus, caso a CBF realmente troque de treinador e convide o português para a seleção brasileira.

Ele deveria se apresentar, em tese, se ele conseguir a rescisão, no máximo no começo de junho. Ou seja, antes da Data Fifa. Então, daria tempo de ele chegar, ser apresentado. Ele vai estar observando os jogos, fazer a convocação. Ele conhece todos os jogadores, ele acompanha tudo, ele sabe tudo. Se bobear, ele faz uma lista de cabeça agora.

Mauro Cezar

Mauro Cezar destacou as qualidades de Jorge Jesus, e afirmou que o plano A da CBF, Carlo Ancelotti, dificilmente sairá do Real Madrid ainda neste ano.

Eu acho que o mais importante, o fundamental, valeria para o Ancelotti, valeria para o Mourinho, tem que ter um técnico que olhe o jogador de cima para baixo, não de baixo para cima. Que não se apequene diante do jogador. Que tenha coragem de barrar quem tem que barrar. O Jorge Jesus tem todos esses predicados. E o time dele joga.

Ele é um técnico padrão internacional. Se ele falasse inglês, não ficasse só em Portugal, ele teria tido uma trajetória. E o Jorge Jesus vai fazer 71 anos agora. Então, em tese, é a última oportunidade dele para a Copa do Mundo com uma seleção que pode ser campeã. O Brasil tem condições de ter o time campeão. Então, eu acho que é a melhor opção.

Segundo alguns colegas que apuraram, ele é o plano B, o plano A é quase impossível, o Ancelotti. Quem vai definir é o presidente do Real Madrid, é o Florentino. Se ele falar não vai, não vai. Ele tem contrato até a outra temporada, eles teriam que romper.

Ele está envolvido em todas as competições, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Champions League e tem o Mundial de Clubes. Quer dizer, tem quatro competições. O Real Madrid vai abrir mão do técnico assim para a Seleção Brasileira em contrato? É muito difícil.

Mauro Cezar

