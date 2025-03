Marçal está liberado para defender o Botafogo na estreia do Brasileirão

O lateral esquerdo Marçal está com toda a documentação regularizada na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Com o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) nesta quarta-feira, ele ganhou a liberação para entrar em campo pelo Botafogo.

Marçal pode ser relacionado para o duelo de domingo contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão 2025. A partida será disputada a partir das 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.

Integrante do elenco campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, Marçal inicialmente não teve o contrato renovado pelo Botafogo. Porém, os contatos foram retomados durante 2025, com um acerto até o fim da temporada.

Aos 36 anos, Marçal defende as cores do Botafogo desde 2022. Em três temporadas, ele entrou em campo pelo Glorioso em 90 partidas, com 3 gols e 9 assistências.