Mais uma decisão! Relembre as finais entre Corinthians e Palmeiras na história

A noite desta quinta-feira será mais uma histórica para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, a partir das 21h35 (de Brasília), em jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Essa será a oitava vez na história que os times decidem um título estadual e a 12ª que se enfrentam em uma final, de modo geral.

O Corinthians saiu em vantagem no jogo de ida depois de vencer o o Verdão, por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. O time comandado pro Ramón Díaz tenta encerrar um jejum do clube de quase seis anos sem conquistar um título. O Palmeiras, por sua vez, tenta o tetra inédito sob comando de Abel Ferreira.

No retrospecto das decisões, o Palmeiras tem vantagem sobre o rival, com quatro títulos (1936, 1974, 1993 e 2020), contra três do Timão (1995, 1999 e 2018). Contando apenas títulos de maior relevância em âmbito estadual e nacional, além das oito finais de Paulista, os clubes também decidiram o Torneio Rio-São Paulo duas vezes, um Brasileiro e o Torneio Paulista Extra.

As equipes se enfrentaram no Torneio Rio-São Paulo em 1951 e 1993, com as duas taças sendo levantadas pelo Palmeiras. O Verdão também foi o campeão do Torneio Paulista Extra, de 1938, campeonato que foi organizado para preencher o calendário em ano de Copa do Mundo.

No âmbito mais recente, Corinthians e Palmeiras disputaram duas finais de Paulistão, com um título para cada lado. Em 2025, o Timão, de um lado, pode igualar às conquistas, ou o Verdão pode aumentar a vantagem para o rival no confronto direto.

Veja as finais entre Corinthians e Palmeiras:

1936 - Campeonato Paulista (Palmeiras)



1938 - Torneio Extra Paulista (Palmeiras)



1951 - Torneio Rio-São Paulo (Palmeiras)



1974 - Campeonato Paulista (Palmeiras)



1993 - Campeonato Paulista (Palmeiras)



1993 - Torneio Rio-São Paulo (Palmeiras)



1995 - Campeonato Paulista (Corinthians)



1999 - Campeonato Paulista (Corinthians)



2018 - Campeonato Paulista (Corinthians)



2020 - Campeonato Paulista (Palmeiras)