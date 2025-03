Lucas mantém cautela sobre recuperação no São Paulo: "Não adianta forçar"

O atacante Lucas só será liberado do departamento médico do São Paulo quando estiver totalmente livre das dores no joelho, após pancada sofrida na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. Por isso, a tendência é que ele fique fora não só da estreia do Tricolor no Brasileirão, sábado, contra o Sport, mas também do início da disputa da Libertadores ? a equipe enfrenta o Talleres, da Argentina, na próxima semana.

Lucas atendeu a imprensa em um evento na capital paulista nesta quarta-feira. Ele admitiu a necessidade de paciência em sua recuperação, após um início de temporada com muitas partidas em função do apertado calendário do futebol brasileiro.

"É difícil, a gente teve um tempo bom para preparar o time, para treinar variações de jogadas e de sistemas e infelizmente não pude estar presente. São coisas que fazem parte do futebol. Estou focado na minha recuperação, tratando bastante, para voltar o mais rápido possível, mas tem que respeitar o processo, não adianta forçar", disse.

Lucas acredita que a intertemporada realizada nas últimas semanas ajudará o São Paulo a alcançar o melhor rumo na temporada 2025. A pressão sobre o técnico Luis Zubeldía voltará a crescer caso a equipe não alcance bons resultados no começo do Brasileirão e da Libertadores.

"O time estará preparado para o início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Vou estar na torcida e treinando bastante para voltar bem", prometeu Lucas.