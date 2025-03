Logan Paul responde segurança de Messi e faz proposta inusitada

A treta entre Logan Paul e Yassine Chueko, segurança de Lionel Messi, fica cada vez mais quente. O youtuber, com seu jeito irreverente, não deixou passar as falas do 'guarda-costas' do craque argentino e foi direto para as redes sociais alfinetá-lo. Bem ao seu estilo provocador, o influenciador americano respondeu o desafio feito pelo potencial rival e deixou claro que não tem medo de calçar as luvas e resolver a situação.

Tudo começou quando o youtuber acusou o astro do futebol de plágio, depois que o argentino lançou sua linha de bebidas energéticas, 'Mas+', que Logan achou muito parecida com a sua própria marca, 'Prime'. Em um vídeo postado nas redes sociais, Yassine mandou um recado para Paul, dizendo que ele estava pronto para resolver as coisas de uma maneira bem mais direta. O segurança, que já tem experiência com treinos pesados e MMA, desafiou o influenciador para uma luta, que não deixou barato e rebateu.

"É um cara do MMA que acha que pode boxear, que acha que tem direito à vitória ou atenção só porque é o segurança do Messi. Eu já ofereci para as pessoas virem antes, mas ele nem merece um convite para vir. Estou aqui em Porto Rico, se quiser vir até mim em Porto Rico, fique à vontade, irmão", desafiou Logan.

Aposta proposta

Logan Paul, então, aproveitou a oportunidade para propor uma aposta ao desafeto. Provavelmente com o intuito de esquentar ainda mais a rivalidade e trazer mais atenção ao caso, deixou uma 'brincadeira' para que o segurança do jogador pensasse. Isso caso ele decida realmente levar o confronto adiante.

"Quando eu te der uma surra, e isso é um 'quando', não um 'se', você vai ter que beber 'Prime'. Eu realmente começaria a sentir pena do Messi, porque ele vai perder esse processo, provavelmente vai perder o segurança. Por que diabos alguém contrataria um segurança que pode ser espancado por um youtuber? O cara está perdendo tudo, exceto a Copa do Mundo", ironizou.

