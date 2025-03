Leila para Augusto Melo: 'Não tratam a gente bem em campo, ganham sempre'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, brincou com Augusto Melo, presidente do rival Corinthians, sobre o tratamento que o Alviverde recebe na arena adversária, instantes antes da final do Paulistão na Neo Química Arena.



A gente sempre é muito bem tratado aqui. Vocês só não tratam a gente bem dentro do campo, vocês ganham sempre. Prazer estar aqui com vocês.

Leila Pereira

A fala inusitada de Leila sobre o Palmeiras "sempre perder" no estádio do Corinthians gerou diversas reações nas redes sociais pouco antes do início da grande decisão do Campeonato Paulista.

O clima leve, no entanto, não era geral. Funcionários dos dois clubes discutiram no gramado da Neo Química Arena (veja abaixo) pelo espaço delimitado para o aquecimento dos atletas palmeirenses na casa corintiana.

Na primeira partida da decisão, na arena do Palmeiras, o Corinthians venceu por 1 a 0 e largou na frente em busca do título estadual.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.