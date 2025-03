Joinville x Goiás pela Superliga Masculina: veja horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (27), o Joinville enfrenta o Goiás, às 21h, pela 22ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, a última da primeira fase. O duelo ocorre no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

Histórico entre Joinville x Goiás

No jogo entre as equipes no primeiro turno, o Joinville não tomou conhecimento e venceu por 3 sets a 0, no dia 19 de dezembro. Com uma campanha de 11 vitórias e 10 derrotas, a equipe catarinense já está classificada para as quartas de final da Superliga.

Enquanto isso, para conseguir a última vaga da próxima fase, o Goiás precisa vencer a partida por 3-0 ou 3-1, além de torcer para o São José tropeçar contra o Suzano. Confira a tabela abaixo.

Classificação da Superliga Masculina

Cruzeiro - 18-3 | 51 pontos Minas - 15-6 | 47 pontos Campinas - 14-4 | 46 pontos Sesi-Bauru - 13-8 | 45 pontos Praia Clube - 13-8 | 41 pontos Joinville - 11-10 | 33 pontos Suzano - 9-12 | 29 pontos São José dos Campos - 8-13 | 22 pontos Goiás - 8-13 | 21 pontos Guarulhos - 7-14 | 21 pontos Blumenau - 7-14 | 20 pontos Neurologia Ativa - 0-21 | 2 pontos

Onde assistir Joinville x Goiás

O Canal Vôlei Brasil, no YouTube, que é o canal oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), transmite o jogo da última rodada da fase de grupos.

Ficha técnica

Partida: Joinville x Goiás - 22ª rodada



Data: 27/03/2025



Horário: 21h (horário de Brasília)



Local: Centreventos Cau Hansen, Santa Catarina, Brasil



Transmissão: Canal Vôlei Brasil (YouTube)