ITF e Kosmos chegam a acordo sobre divergências em relação à Copa Davis

A Federação Internacional de Tênis e o Grupo Kosmos chegaram a um acordo sobre as divergências contratuais relacionadas à organização da Copa Davis. A entidade emitiu um comunicado nesta quinta-feira informando que os envolvidos estão novamente em sintonia.

As duas partes haviam rompido a parceria para organizar o torneio após o insucesso do novo formato do evento. A decisão da reviravolta no caso foi comunicada nesta quinta-feira por meio de nota.

"A Kosmos e a Federação Internacional de Tênis (ITF) chegaram a uma resolução amigável em relação a suas divergências contratuais anteriores relacionadas à organização da Copa Davis", informou a entidade em um breve texto.

De propriedade do ex-zagueiro Gerárd Piquet, que teve passagem marcante com a camisa do Barcelona, o Grupo de Investimentos Kosmos assinou um contrato de 25 anos para ajudar a organizar a competição masculina da Copa Davis em 2018.

Em janeiro deste ano, a ITF anunciou o fim do acordo sob alegação de que havia "contingências financeiras" em vigor. Em resposta, a Kosmos entrou com uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) dizendo que a "rescisão era injustificada".

Diante do novo panorama e com o assunto aparentemente resolvido, já que a batalha judicial ficou no passado, as duas organizações finalizaram o comunicado desejando "sucesso em projetos futuros", segundo a nota da ITF.