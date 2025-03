Ilia Topuria ironiza desinteresse de Charles Do Bronx e Makhachev: "Sintomas do medo"

Há pouco mais de um mês, em fevereiro, Ilia Topuria surpreendeu os fãs de MMA ao abdicar do cinturão peso-pena (66 kg) do UFC para dar continuidade na carreira entre os pesos-leves (70 kg). Com o status de ex-campeão e invicto na modalidade, 'A Lenda', como agora é conhecido, restringe seu foco a somente duas figuras dentro da nova categoria de peso: Islam Makhachev e Charles Do Bronx. Disposto a atrair um dos seus alvos, o georgiano naturalizado espanhol provocou tanto o russo quanto o brasileiro.

Em uma recente conversa com membros da imprensa espanhola, Topuria indicou que o aparente desinteresse de Charles e Makhachev em um confronto direto, na verdade, é um sinal de que os pesos-leves estariam receosos em enfrentá-lo. Ex-campeão, 'Do Bronx' chegou a verbalizar que "não considerava Ilia uma grande luta". Do lado de Islam, quem veio a público foi seu empresário, Rizvan Magomedov, que frisou que o georgiano precisaria vencer um membro do pelotão de elite até 70 kg antes de pleitear uma superluta com o pupilo de Khabib Nurmagomedov.

"Estou me preparando para o Islam Makhachev. Todos os meus treinos estão focados para o Islam e para o Charles, porque não me vejo contra nenhum outro adversário. Tenho esses dois nomes em mente. Nenhum dos dois parece se atrever (a lutar comigo). Eles carregam frases como: 'Um campeão luta contra quem é mandado' e tudo mais. Aí depois dizem: 'Ah, não quero lutar com ele porque ele é pequeno'. Eles dizem que eu não venci o suficiente. Bem, isso são os sintomas do medo, todos nós sabemos. Mas é normal, eu também teria medo (de mim)", alfinetou Ilia, segundo transcrição do canal 'KOlmenero'.

'Title shot' em aberto

Sem uma luta marcada, Makhachev aguarda a definição de seu próximo adversário no octógono mais famoso do mundo. Dois dos principais postulantes à vaga são justamente Topuria e 'Do Bronx'. Outros nomes que também correm por fora de olho em um 'title shot' na próxima rodada são Justin Gaethje e Arman Tsarukyan. A tendência é que tal mistério seja desvendado em breve, visto que Islam, número 1 peso-por-peso, é um dos campeões mais populares da empresa e aparentemente não possui qualquer tipo de lesão ou restrição para voltar à ativa.

