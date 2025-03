Hernan: CBF já falou com Ancelotti; Jorge Jesus também está na mira

Com reunião marcada para amanhã com Dorival Jr., a CBF já entrou em contato com o staff de Carlo Ancelotti e recebeu um aceno positivo do técnico italiano, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira.

Nesse primeiro contato, ou nesse approach novamente, a resposta sempre é muito cordial. A resposta é sempre muito positiva — sim, fico lisonjeado; claro, vamos conversar.

Mesmo ele tendo renovado o contrato com o Real Madrid, o Ancelotti é muito profissional, as pessoas que trabalham com ele são muito profissionais, jamais vão chegar e fechar a porta para a seleção brasileira.

André Hernan

De acordo com o colunista, Ancelotti voltou a ser o plano A da CBF para assumir o comando da seleção após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, mas Jorge Jesus também está na pauta.

A seleção, ainda numa coisa muito embrionária, faz um contato com um, faz um contato com outro, é Ancelotti aqui, é Jorge Jesus ali.

André Hernan

Jorge Jesus é plano B

O colunista explicou que Jorge Jesus é visto como plano B, mas a CBF sabe que o português enfrentaria resistência de Neymar & Cia após o desgaste na relação entre os dois no Al-Hilal.

O Neymar não gostou muito da declaração do Jorge Jesus em dezembro. Tanto que o Neymar pegou a malinha dele e falou na coletiva de apresentação no Santos em janeiro: eu estava focado em ficar até o fim do contrato no Al-Hilal.

Foi a declaração que deu essa motivação para ele falar: aqui eu não vou jogar, eu vou para o Santos e vou ser feliz.

André Hernan

Segundo o colunista, diante desse cenário, é mais provável Ancelotti que Jorge Jesus na seleção brasileira.

O Jorge Jesus é uma alternativa muito mais silenciosa do que nesse momento a chama do Ancelotti, que está muito mais acesa.

Hoje é muito mais provável o Ancelotti que o Jorge Jesus na seleção brasileira. Um é plano A com letra maiúscula e o outro é plano b com letra minúscula.

André Hernan

