Furia e Podpah lançam canal que transmitirá Kings League e e-Sports

A Furia, organização de e-Sports que também investe no futebol de 7 e no automobilismo, se uniu ao Podpah para a criação do MadHouse TV, canal que fará transmissões de eventos esportivos.

O que aconteceu

A MadHouse TV já começará os trabalhos com a Kings League Brasil. A competição de futebol de 7 e que tem regras diferentes do habitual começará ainda neste mês de março. O primeiro jogo será realizado no sábado.

A Furia é uma das equipes da Kings League Brasil. O time tem Neymar como presidente ao lado de Cris Guedes, seu amigo de infância.

A Kings League não será a única atração da MadHouse TV. O canal também transmitirá eventos de e-Sports que serão anunciados em breve.

Furia e Podpah são hoje duas das marcas mais potentes da internet e do cenário sociocultural do Brasil. Quando a Furia entra em um projeto novo, o objetivo é maximizar a marca e expandir a nossa comunidade. Desde o começo da Kings League, a comunidade abraçou a ideia e os números de audiência mostram isso. Na Kings League Brasil, já iniciamos o projeto com o Neymar Jr como presidente e, agora com o Podpah como parceiro, temos convicção de que faremos uma das maiores parcerias da história. Pedro Lopes, diretor de marketing da Furia

A criação da MadHouse TV é a junção de dois gigantes da internet. Duas potências que não são apenas canais ou organizações, são representantes de um público engajado e que se sentem parte de uma cultura, de uma comunidade. Victor Assis, CEO do Podpah