Fluminense avança em preparação para estreia no Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Carlos José Castilho, o Fluminense avançou na preparação para encarar o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão.

Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver que a equipe de Mano Menezes realizou um trabalho de troca de passes.

Para a estreia, Mano terá seis desfalques. A principal ausência é do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que disputou 11 jogos na temporada, sendo titular em dez oportunidades. O colombiano sentiu uma lesão muscular na coxa direita durante o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no dia 12 de março.

Ainda sem entrar em campo em 2025, Paulo Henrique Ganso precisou passar por um procedimento no coração, após apresentar uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada. O meia retornou aos treinos do Fluminense no último sábado, mas ainda não vai ter condições de estar em campo diante do Fortaleza.

Também durante a disputa do Campeonato Carioca, Mano Menezes ainda perdeu os jovens Isaque e Riquelme, ambos com lesões de ligamento no joelho e que devem desfalcar o Tricolor por tempo indeterminado.

Além deles, o meia Renato Augusto, que disputou apenas um jogo na temporada, e o goleiro reserva Marcelo Pitaluga, com uma lesão em um dedo da mão direita, também são desfalques para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida diante do Fortaleza está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.