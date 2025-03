Flamengo supera o Vasco pelo NBB e mantém invencibilidade no Clássico dos Milhões

O Flamengo venceu o Vasco por 84 a 78, em clássico disputado no Maracanãzinho, pela 25ª rodada do NBB. Apesar de começar atrás no placar, o time rubro-negro se impôs a partir do terceiro quarto e conquistou sua décima vitória seguida sobre o rival, mantendo-se na segunda colocação do NBB com 74,1% de aproveitamento (21 vitórias e 7 derrotas).

O Vasco, por sua vez, permanece em sexto lugar, com 57,1% (16 vitórias e 12 derrotas), dentro da zona de classificação para os playoffs.

Agora, o Flamengo se prepara para mais um clássico contra o Botafogo, no sábado (29), enquanto o Vasco enfrentará o Paulistano na terça-feira (1). O triunfo de 84 a 78 é mais um capítulo da histórica rivalidade entre os dois times, com o Flamengo consolidando seu domínio recente no basquete.

O jogo teve início com o Vasco superior, dominando o primeiro quarto por 19 a 16 e ampliando a vantagem no segundo, indo para o intervalo com 41 a 32. Porém, no segundo tempo, o Flamengo mostrou sua força. No terceiro quarto, o Rubro-Negro diminuiu a diferença, empatou em 46 a 46 e, com bolas de três pontos de Shaquille Johnson e Siewert, virou o jogo para 61 a 56.

No último quarto, a equipe de Sergio Hernández ampliou a vantagem para 12 pontos, com destaque para Alexey Borges, autor de 22 pontos e 12 assistências, além de uma defesa sólida que garantiu a vitória.

O destaque do Vasco foi Marquinhos, que terminou como o cestinha da partida com 20 pontos, seguido por Eugeniusz com 16. Do lado rubro-negro, Johnson Sr. contribuiu com 15 pontos. A vitória manteve o Flamengo invicto no Clássico dos Milhões desde 2017.