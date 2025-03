Fla terá volta de cinco jogadores da seleção e atletas serão avaliados pelo departamento médico

Com o pensamento no Internacional, adversário da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís vai contar, já nesta quinta-feira, com o retorno de cinco atletas do elenco que participaram dos jogos da Data Fifa de março. Wesley, Varela, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gonzalo Plata vão estar à disposição do treinador. No entanto, quem vai ter um peso importante na decisão de colocar esses nomes em campo não será o comandante rubro-negro, mas sim, o departamento médico.

Preocupado em preservar a integridade física de seus comandados, o estafe rubro-negro vai deixar os jogadores aos cuidados do departamento de saúde e performance para analisar, de forma individual, o desgaste que cada um sofreu.

A medida vai servir, inclusive, para pautar a preparação física. Dessa maneira, eles poderão indicar a carga de exercícios adequada nas atividades no Ninho do Urubu. Wesley, por exemplo, atuou tanto na vitória sobre a Colômbia (entrou no decorrer da partida) quanto na goleada sofrida para os argentinos.

Outro que também será analisado com cuidado vai ser o atacante equatoriano. Plata esteve em campo nos três pontos sobre a Venezuela e também encarou os 90 minutos do empate do Equador diante do Chile. A partir daí, Filipe Luís vai ter mais condições de idealizar o time que vai fazer a estreia no Brasileiro.

Um dos favoritos ao título, o Flamengo inicia a sua caminhada na competição enfrentando o Internacional neste sábado. O confronto está marcado para as 21h30, no Maracanã. Filipe Luís ainda terá dois treinos até o jogo para estudar a melhor estratégia a ser usada.