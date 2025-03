Estêvão tenta desencantar em clássicos e busca primeiro título como protagonista no Palmeiras

Um clássico entre Corinthians e Palmeiras já tem um ingrediente especial por si só. Mas, para Estêvão, nesta quinta-feira, o Derby válido pela final do Campeonato Paulista, tem um tempero diferente. O atacante ainda tenta desencantar em duelos contra os maiores rivais e conquistar seu primeiro título como protagonista no Alviverde.

Ele tem, na bagagem, o título do Estadual de 2024, ano em que subiu para o time profissional. Naquela oportunidade, porém, ainda estava buscando seu espaço e não havia assumido o protagonismo. Na campanha, ele disputou apenas cinco jogos.

Com relação a duelos contra os rivais, Estêvão disputou 10 clássicos pelo Verdão. São dois contra o Santos (uma derrota e uma vitória), quatro contra o São Paulo (dois empates e duas vitórias) e outros quatro contra o Corinthians (duas derrotas, um empate e uma vitória). Desses confrontos, a Cria da Academia foi titular em nove deles.

E foi justamente contra o Timão que Estêvão já ficou bem próximo de marcar seu primeiro gol em clássicos. Na fase de grupos do Paulista, Estêvão sofreu um pênalti na reta final, foi para a cobrança, mas viu Hugo Souza defender. A partida, na ocasião, terminou empatada por 1 a 1.

No último compromisso, no dia 16 de março, quando o Timão venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto, Estêvão deu trabalho para a defesa do Corinthians. Com pelo menos dois chutes a gol, ainda obrigou Hugo a fazer uma grande defesa.

Vendido ao Chelsea desde junho de 2024, Estêvão está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras. O atleta, que completa 18 anos no próximo mês, se junta ao clube inglês a partir de julho, depois da disputa do Mundial de Clubes, último torneio completo que a joia palmeirense disputa pelo Verdão.

O Palmeiras tenta conquistar o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista. Sob comando do técnico Abel Ferreira, o Verdão chegou à sua quinta final consecutiva (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e soma três títulos (2022, 2023 e 2024).