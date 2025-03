Dono de patrocinadora do Santos visita o clube e 'treina' com Neymar

Dono da Havan, patrocinadora do Santos, Luciano Hang visitou o Centro de Treinamento Rei Pelé na manhã desta quinta-feira (27).

O empresário de 62 anos conversou com jogadores do Peixe e aproveitou para fazer exercícios em uma bicicleta ergométrica ao lado de Neymar.

O que aconteceu

Luciano Hang elogiou a estrutura do CT do Santos. "Fiquei bastante impressionado com o trabalho realizado pelo Santos", disse o dono da Havan, que começou a patrocinar o clube da Vila Belmiro no início de março.

Sempre falamos que, para a Havan, patrocinar é acreditar, e por isso, estamos juntos com esse time Luciano Hang, empresário dono da Havan

Luciano Hang posou vestindo o uniforme do Santos no CT Rei Pelé Imagem: Divulgação

O empresário também "treinou" em uma bicicleta ergométrica, ao lado de Neymar. Os dois bateram um papo durante a sessão de exercícios aeróbicos. Hang ainda posou para uma foto vestindo o uniforme do Peixe.

Gerente de novos negócios da rede varejista, Lucas Hang, filho de Luciano, também acompanhou a visita. "Estamos muito entusiasmados em fazer parte da trajetória deste time. Temos certeza que será um grande ano para a Havan e o Peixão", disse Lucas.