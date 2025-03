Ramón guia Corinthians do Z4 ao fim da seca e conquista 1° título no Brasil

Ramón Díaz assumiu o Corinthians com o clube no Z4 do Brasileirão em julho de 2024 e, hoje, oito meses depois após guiar o time para longe da queda no torneio nacional, conquistou o título do Paulistão sobre o Palmeiras.

A conquista é ainda mais marcante para Ramón. Ele chegou ao 17° título em sua carreira como técnico e se tornou o treinador argentino com mais conquistas na história.

Desconfiança, mas taça na mão

Ramón Díaz ainda divide a torcida do Corinthians. O treinador teve começo oscilante, caiu nas semis da Sul-Americana e Copa do Brasil do ano passado, mas ajudou o time a dar liga na reta final do Brasileirão e tem apenas duas derrotas em 2025, ambas doloridas: São Paulo e Barcelona-EQU.

A derrota para o Barcelona por 3 a 0, inclusive, gerou um ultimato direto a Ramón. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, citou o treinador em nota divulgada.

Treinador, chega de testes e desculpas, a temporada começou e, nesses três meses, ainda não corrigiu os problemas recorrentes e não apresentou um plano tático para o time. Gaviões da Fiel

O argentino e o filho, Emiliano, admitem que não se veem queridos. A confissão foi feita pelo auxiliar de Ramón após a vitória sobre o Palmeiras no jogo de ida da final do Paulistão.

Nunca nos sentimos respeitados ou queridos. Sabemos que a nível de estrutura e do grupo, nos respeitam e nos querem. Fabinho, o grupo. (Corinthians) Tem um ambiente muito bom. Jesus não convenceu todo mundo. Maradona e Messi não convenceram todo mundo. Nós já nos demos por vencidos. Sabemos que não vamos ser aceitos nunca, o que nos resta é trabalhar e deixar nosso nome marcado na história do Corinthians. Emiliano Díaz, em entrevista coletiva após Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Os nomes, agora, estão na galeria de campeões. O primeiro título no comando do Corinthians tem um gosto mais especial porque foi conquistado sobre o maior rival.

A taça também tira um grito entalado na garganta do torcedor. O Corinthians vivia um jejum de seis anos sem títulos — o último havia sido o do Paulistão de 2019, contra o São Paulo.

Ramón viu o plano dar certo no Paulistão. O argentino rodou o elenco do Corinthians durante os jogos, evitou desgastar suas principais estrelas e, mesmo assim, conseguiu bons resultados. O Alvinegro fez a melhor campanha geral da competição e venceu jogos grandes, contra Palmeiras e Santos, por exemplo.

Ramón sai do zero no Brasil

Multicampeão na Argentina e na Arábia Saudita, Ramón saiu do zero no Brasil. O argentino passou por Botafogo e Vasco antes de assumir o Corinthians.

As passagens pelos cariocas foram marcantes, mas por outros motivos. Pelo Botafogo, Ramón sequer comandou o time. Após passar por uma cirurgia, ele precisou ficar afastado e foi Emiliano, o filho, quem treinou o time em 2020. A demissão veio cerca de 20 depois do anúncio da contratação.

Ramón ajudou a salvar o Vasco do rebaixamento em 2023. O argentino, assim como no Corinthians em 2024, assumiu o time carioca em situação ruim e prometeu que o clube não iria cair. Cumpriu: o Cruzmaltino se livrou da queda na última rodada. Ele deixou os cariocas em abril do ano passado.