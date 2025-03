Data Fifa vira dor de cabeça no Flamengo, e caso Gerson intriga o clube

Do UOL, no Rio de Janeiro

Mais uma vez o Flamengo recebe seus jogadores lesionados da Data Fifa. Arrascaeta teve confirmada uma contusão na coxa direita e está fora da estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado. Já o exame de Gerson não constatou lesão, mas as dores sentidas contra a Colômbia, pelas Eliminatórias, intrigaram o clube.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Rubro-Negro entende que a seleção "forçou" muito Gerson nos treinos antes do jogo. O meia já havia apresentado desconforto no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, que aconteceu na véspera da viagem com a delegação brasileira para Brasília.

Gerson relatou a situação ao departamento médico da seleção. Na segunda-feira da semana passada, ele apenas correu, mas na terça e quarta participou normalmente de todas as atividades com os demais jogadores convocados.

A versão de uma suposta sobrecarga, porém, é contestada por quem acompanhou as atividades de Dorival. Segundo relatos, as atividades foram consideradas de "baixa intensidade" e insuficientes para agravar seu quadro.

Gerson foi titular diante dos colombianos na quinta passada, mas sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo. Ele precisou ser substituído por Joelinton e deixou o gramado do Mané Garrincha desolado.

O meia passou por exames que não constaram lesão. Mesmo assim, foi cortado da viagem para a Argentina, onde o Brasil foi goleado por 4 a 1 na última terça.

Por precaução, o Flamengo também realizou seu exame quando ele regressou ao Rio, e o diagnóstico foi o mesmo. No último boletim médico divulgado, o clube informa que Gerson "apresenta um quadro de desgaste físico e, por isso, fará trabalhos específicos no CT George Helal".

O incômodo de Gerson, porém, não é novidade no Rubro-Negro. Ele já relata essas dores desde a final da Supercopa Rei do Brasil, em 2 de fevereiro. Naquela ocasião, o meia atuou no sacrifício. Inclusive, precisou tomar medicamentos.

Grave lesão de Pedro também foi com a seleção

O rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Pedro também foi na seleção brasileira. A lesão ocorreu em 4 de setembro do ano passado, durante um treino.

Desde então, o atacante ainda não retornou aos gramados. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Flamengo, ele "segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, já realizando trabalhos com a preparação física há um mês". A expectativa é a de que ele volte no meio do ano.