Coritiba anuncia contratação de Wallisson, ex-Cruzeiro

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais a contratação de Wallisson, ex-Cruzeiro. O volante de 27 anos chega por empréstimo até o final da temporada. Ainda não há informações mais detalhadas sobre o contrato e o valor da transferência.

Em 2024, defendeu o América-MG na disputa Campeonato Brasileiro Série B e ainda coleciona passagens por Ponte Preta, Cruzeiro e o Moreirense, de Portugal. Após o término do contrato com o América, o jogador foi para o Athletic no início deste ano.

??? Wallisson atua como volante, tem 27 anos, estava no Athletic e tem passagens por Cruzeiro, América-MG, Ponte Preta. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada. Seja #BemVindoAoCoxa! ?? pic.twitter.com/iARCuHkZ4M ? Coritiba (@Coritiba) March 27, 2025

Antes da transferência para a equipe paranaense, Wallisson chegou a disputar dez partidas e participou da conquista do Troféu Inconfidência. O torneio é disputado entre o quinto e oitavo colocado do Campeonato Mineiro.

Depois da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba reforçou a equipe com Wallisson e outros quatro jogadores. Assim, o clube chega à 17ª contratação para o ano de 2025.

O Coritiba só retorna aos gramados no próximo sábado, pela estreia na Série B do Brasileirão, contra o Vila Nova. No Estádio Couto Pereira, a partida irá começar às 16h (de Brasília).