Corinthians x Palmeiras: 'Favoritismo é mais pela torcida única', diz Casão

O fato de jogar em casa e com torcida única aumenta o favoritismo do Corinthians contra o Palmeiras na decisão do Paulistão, hoje, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, destacou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (27).

Quantas vezes o time adversário foi campeão fora de casa no Paulistão desde quando começou essas finais de torcida única? Desequilibra completamente uma final de campeonato — o time que joga em casa a segunda tem total favoritismo e vem sendo campeão.

O favoritismo do Corinthians é maior porque joga em casa a segunda do que pela vitória de 1 a 0 no Allianz Parque. Não é aquele resultado que está dando ao Corinthians o favoritismo todo, porque é um rival histórico e nunca teve favoritismo gigantesco ou fácil de apontar, como é recentemente nesses jogos de torcida única.

Então, o Corinthians é favorito, tem um time muito bom, venceu por 1 a 0. A vitória coloca uns 40% de favoritismo para o Corinthians, os outros 60% é porque joga em casa.

Casagrande

Na opinião do colunista, apesar da vantagem corintiana, a pausa para data Fifa esfriou o clima do Dérbi após o primeiro jogo da final.

Todo o clima criado pela vitória do Corinthians, aquela energia, baixou. Teve data FIFA, é um jogo completamente diferente, começa do zero. É uma partida isolada daquela de 15 dias atrás. Então volta tudo ao zero — o Palmeiras não está abatido pela derrota.

É tudo uma incógnita hoje, mas o Corinthians é favorito. É uma pena, sinceramente, que é um jogo de torcida única. Hoje a regra é essa, mas isso tem que mudar, a segurança tem que evoluir para que possa ter duas torcidas e cores dentro do estádio.

Casagrande

Palmeiras precisa de fato novo para ser campeão em Itaquera, diz Casagrande

Abel Ferreira precisa criar um fato novo para o Palmeiras reverter a vantagem do Corinthians e ser tetracampeão paulista em Itaquera, afirmou Walter Casagrande.

O Palmeiras precisa de um fato novo na partida de hoje — causar um fato novo logo de cara.

O Abel tem que criar um fato novo para começar a partida porque você já pega o time adversário de surpresa. Uma coisa que ninguém esperava, o cara faz. Durante a partida, qualquer alteração que for feita, também tem que ser um fato novo.

Não pode sair um 9 e entrar outro 9. Não pode sair o 7 e entrar o outro 7. Isso aí não muda muita coisa.

Casagrande

Para o colunista, o duelo tático será fundamental para decidir quem sairá com a taça.

Quando você faz uma alteração diferente, surpresa, você mexe na parte tática ou pega o adversário de calça curta. O Palmeiras, para ganhar o título hoje, tem que fazer isso desde o início ou diversas vezes durante a partida.

Ele tem cinco alterações. Se o jogo se complicar, ficar 1 a 0 para o Corinthians, a cada alteração precisa ser um fato novo taticamente. Senão é ficar torcendo para o cara que entrar ser decisivo.

Casagrande

