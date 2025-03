Hugo se consagra, Corinthians segura Palmeiras com um a menos e é campeão

O Corinthians — com muita emoção — é o campeão paulista de 2025. O Timão contou com uma noite iluminada de Hugo Souza na Neo Química Arena, segurou o 0 a 0 contra o Palmeiras com um jogador a menos e confirmou o título graças a vantagem por 1 a 0 conquistada na ida.

Hugo Souza foi o herói do título. Assim como na primeira fase contra o mesmo Palmeiras, o goleiro corintiano pegou um pênalti — dessa vez batido por Raphael Veiga — e salvou Félix Torres após o defensor cometer a penalidade.

Félix Torres foi expulso no segundo tempo. O defensor tinha amarelo, passou ileso no lance do pênalti, mas recebeu o segundo cartão logo em seguida após falta em Vitor Roque.

O título premia o time de melhor campanha no campeonato. Apesar de Ramón Díaz rodar o elenco, o Corinthians terminou a competição com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

O Corinthians chegou ao 31° título paulista. O Timão é o líder com sobras na lista — o Palmeiras vem em segundo, com 26.

O Alvinegro voltou a ganhar um título após seis anos. A última conquista havia sido justamente no Paulistão, contra o São Paulo, em 2019. A taça também é a primeira de Ramón Díaz no comando.

O Palmeiras viu a chance do tetra ir por água abaixo. O Alviverde levou o troco do rival por 2020 — naquela ocasião, o Corinthians buscava a quarta conquista consecutiva, mas foi derrotado justamente pelo Palmeiras na final.

Os dois times voltam a campo no domingo. O Palmeiras recebe o Botafogo, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 18h30, o Corinthians visita o Bahia. Os dois jogos são válidos pela primeira rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Corinthians ditou o ritmo do primeiro tempo e ficou no quase. Em vantagem, o Timão trocou passes e conteve qualquer ímpeto inicial do Palmeiras, que demorou a conseguir ter a bola nos pés. As jogadas trabalhadas renderam uma boa finalização de Garro, que explodiu na trave. Com a posse, o Alviverde não encontrou muitas soluções para furar a defesa corintiana. O duelo ficou brigado na zona do meio de campo, e os goleiros não foram tão ameaçados.

O clima ficou quente algumas vezes durante o primeiro tempo. Jogadores dos dois times discutiram duas vezes de maneira mais ríspida: a primeira após um choque entre Vitor Roque e Hugo Souza, e a segunda após falta de Emiliano Martínez em Carrillo.

O segundo tempo teve pênalti, expulsão e Hugo herói. O Palmeiras voltou mais ofensivo e pressionou. Sem assustar muito, conseguiu um pênalti em erro de Félix Torres. Veiga, no entanto, parou em defesa de Hugo Souza que fez a Arena explodir. Mesmo com Félix expulso logo em seguida, o Timão se segurou, não passou apertos e administrou o tempo para sair campeão em casa.

O final teve confusão generalizada, bombas e sinalizadores. Memphis subiu na bola em lance na linha de escanteio e irritou jogadores palmeirenses, que partiram para cima. Após a confusão, que teve tapa na cara de Martínez em Lomba e chute do goleiro no volante — ambos foram expulsos —, a torcida jogou bombas no gramado e acendeu sinalizadores, o que retardou ainda mais o fim do jogo.

Lances importantes e gols

Na trave! Memphis recebeu pelo meio, deu dois toques rápidos e deixou Garro com espaço para finalizar pela esquerda da área. O camisa 8 bateu firme, a bola passou por Weverton, mas explodiu na trave.

Pênalti! Vitor Roque foi lançado nas costas da defesa do Corinthians, Félix Torres deu carrinho para tentar cortar a bola, mas acertou o atacante palmeirense.

Abel Ferreira expulso. O treinador se revoltou e cobrou a expulsão de Félix Torres, que já tinha amarelo. Matheus Candançan não deu o cartão ao defensor, mas expulsou o treinador.

Defendeu, Hugo! Raphael Veiga bateu rasteiro no canto direito baixo de Hugo. O goleiro corintiano caiu com agilidade e mandou para escanteio.

Hugo Souza pega pênalti de Veiga na final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras Imagem: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

Félix Torres expulso. Logo depois de ser salvo por Hugo, o zagueiro corintiano acertou Vitor Roque novamente, dessa vez fora da área. Ele já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.

Weverton salva. O Corinthians saiu em contra-ataque, e Memphis deixou Yuri Alberto cara a cara com Weverton. O camisa 9 não conseguiu tirar do goleiro, que fez milagre e evitou o gol da vitória corintiana.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 PALMEIRAS

Data e horário: 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Competição: Jogo de volta da final do Paulistão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gols: nenhum

Cartões amarelos: Félix Torres, Angileri, Garro, Ramón Díaz, André Ramalho, Yuri Alberto, Romero (COR), Mayke, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Weverton (PAL)

Cartões vermelhos: Félix Torres, José Martínez (COR), Abel Ferreira, Marcelo Lomba (PAL)

Público: 48.932

Renda: R$ 4.638.125,50

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; José Martínez (Charles), Raniele, Carrillo (Ryan) e Garro (André Ramalho); Memphis e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

Palmeiras: Weverton; Mayke (Flaco López), Micael, Murilo e Piquerez (Felipe Anderson); Aníbal Moreno (Naves), Emiliano Martínez (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Thalys); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira