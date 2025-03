Como Abel pode surpreender o Corinthians? PVC e Lavieri opinam

Como o Palmeiras de Abel Ferreira pode surpreender o Corinthians de Ramón Díaz no Dérbi que decide o Paulistão, hoje, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena?

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho destacou que recuar Raphael Veiga para jogar de volante tornaria o Palmeiras mais ofensivo.

A tendência é jogar o Aníbal e o Martínez, mas eu queria destacar o Veiga, que começa na posição de 10. Se o time tiver dificuldade, ele pode voltar para a posição de 8 e começar mais atrás.

Vai ter variação. O que pode acontecer é ter saída de três, e o Veiga invertendo a posição para jogar numa posição intermediária: ele não joga nem na linha de cinco do ataque, nem do lado do volante.

Ele faz uma posição híbrida e passa a ser o sexto homem de aproximação para ter mais dificuldade para o Corinthians, com uma possível entrada do Maurício no segundo tempo.

Você chegaria a ter Mayke, Estêvão, Vitor Roque, Maurício, Facundo e o Veiga entrando.

Paulo Vinícius Coelho

Lavieri: Cartada de Abel pode ser reforçar o meio de campo

Na opinião do colunista Danilo Lavieri, outra alternativa para Abel é povoar o meio de campo do Palmeiras — setor que, conforme o treinador admitiu, o Corinthians dominou na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque.

Você pode colocar o Veiga mais recuado, com Martínez de 5 e Veiga de 8, mas tem outra possibilidade e aí seria uma cartada, seria algo que o Abel pode mudar — é jogar com Emiliano e Aníbal como dois volantes, o Veiga e o Maurício e tirar o Facundo do time

Aí seria o Maurício no lugar do Facundo e você reforçaria o meio de campo, que foi onde o Palmeiras perdeu o jogo de ida, para ter uma dupla de ataque com Vitor Roque e Estêvão, que é uma dupla extremamente móvel.

Essa poderia ser a cartada na manga do Abel. Primeiro, para combater o meio de campo do Corinthians. Segundo, para mudar um pouco, tira um ponta para colocar um meia, reforça o meio de campo e põe uma dupla na frente.

Danilo Lavieri

