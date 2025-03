Com retorno de convocados, Internacional segue preparação para estreia no Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional avançou na preparação visando o confronto com o Flamengo, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treino contou com jogadores que representaram suas seleções durante a Data Fifa.

Rochet, do Uruguai, Enner Valencia, do Equador, e Carbonero e Borré, da Colômbia, já estão à disposição da comissão técnica.

A atividade foi fechada à imprensa por decisão do técnico Roger Machado. O comandante colorado optou pela privacidade para ajustar detalhes técnicos e táticos do time que entrará em campo em busca dos primeiros três pontos do Brasileirão.

O Internacional encerra a preparação nesta sexta-feira, novamente no CT Parque Gigante. No sábado, a equipe visita o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

O clube gaúcho não entra em campo desde o último dia 16, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Por ter vencido na ida por 2 a 0, o Colorado conquistou seu primeiro título desde 2016.