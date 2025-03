Com retorno de convocados, Grêmio avança em preparação para estreia no Brasileirão

O Grêmio treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, e seguiu a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. A atividade contou com o retorno de jogadores que representaram suas seleções durante a Data Fifa.

Villasanti, do Paraguai, Aravena, do Chile, e Cristian Olivera, do Uruguai, treinaram com o restante do elenco. Os atletas serviram as seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas até a última terça-feira.

Os jogadores gremistas iniciaram os trabalhos com aquecimento, sob comando da preparação física. Em seguida, o técnico Gustavo Quinteros comandou atividade em espaço reduzido, com exercícios de ataque contra defesa. O treinador também passou treino de transição ofensiva e posicionamento setorizado. Por fim, o elenco trabalhou jogadas aéreas.

Mais uma manhã cheia de trabalho no CT Luiz Carvalho. Preparação para a estreia no #Brasileirão2025!

Após o treino, os atletas e a comissão técnica participaram de uma palestra sobre arbitragem, comandada por integrantes da CBF, no CT. O evento abordou temas como mudança nas regras e reforço no regulamento.

O Grêmio encerra a preparação para a estreia nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília), novamente no CT Luiz Carvalho. No sábado, o Tricolor recebe o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, às 18h30.

A equipe gaúcha não entra em campo desde o último dia 16, no empate em 1 a 1 com o Internacional, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Por ter perdido na ida por 2 a 0, o time gremista foi vice-campeão estadual.