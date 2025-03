Com retorno de Bobadilla, São Paulo trabalha parte tática em penúltimo treino antes de pegar o Sport

Com uma novidade, o São Paulo seguiu a preparação e realizou o penúltimo treino antes do embate contra o Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro. O volante Damián Bobadilla retornou ao clube após a data Fifa e fez parte do trabalho na manhã desta quinta-feira.

Bobadilla esteve a serviço da seleção do Paraguai nos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador foi titular e disputou 45 minutos na vitória de 1 a 0 sobre o Chile, mas não saiu do banco de reservas no empate em 2 a 2 contra a Colômbia.

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram os trabalhos com uma atividade de fundamentos técnicos para aquecimento. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía separou 11 jogadores para um trabalho tático posicional, seguido de um ensaio de bolas paradas.

Os demais atletas, por sua vez, permaneceram em outro gramado e fizeram um exercício de construção de jogadas, com troca de passes, cruzamentos e finalizações.

O zagueiro Ferraresi, que atuou 90 minutos nos dois jogos da Venezuela nesta data Fifa, desembarcou no Brasil na manhã desta quinta-feira e retornará aos treinos no São Paulo nesta sexta-feira. Apesar do pouco tempo de descanso, existe a possibilidade de que tanto ele como Bobadilla estejam à disposição de Zubeldía.

Calleri, que tem treinado normalmente junto ao grupo, também deve ficar disponível para a estreia. Por outro lado, o comandante são-paulino terá um desfalque importante. Lucas Moura, que segue tratando um trauma no joelho direito, não jogará. O camisa 7 também deve perder a estreia da equipe na Libertadores.

Desse modo, uma provável escalação do São Paulo para o duelo tem: Rafael; Igor Vinícius (Cédric Soares), Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva).

O elenco tricolor ainda tem mais um dia de treinos para fechar a preparação para o duelo. O São Paulo mede forças contra o Sport neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão.