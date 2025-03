Com retorno de Arana e mais dois, Atlético-MG avança em preparação para estreia no Brasileirão

Nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG concluiu o penúltimo treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30 (de Brasília), os mineiros enfrentam o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na atividade desta tarde, o treinador Cuca ganhou três reforços caseiros: Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco.

Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador) estavam a serviços de suas respectivas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O lateral esquerdo, inclusive, participou pelos 90 minutos dos dois jogos da Amarelinha - contra Colômbia e Argentina.

Desta maneira, os três atletas participaram normalmente do treinamento e estão à disposição para o jogo contra o Grêmio. O treino do Atlético-MG foi técnico/tático e aconteceu no campo 1 do CT.

Os atacantes Hulk e Júnior Santos, em reta final de transição física, integraram parte das atividades com o elenco e também fizeram um trabalho separado com a preparação física do Atlético-MG.

No departamento médico do Galo, o atacante Brahian Palacios seguiu em recuperação de uma lesão na coxa esquerda e permaneceu em tratamento na fisioterapia. Já Cadu e Caio Maia, ambos com problemas no joelho direito, continuaram em processo de recuperação.

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Atlético-MG ainda tem mais um dia de treinamentos para que Cuca possa realizar os últimos ajustes e definir a equipe titular. O Galo viaja à capital do Rio Grande do Sul às 11h35, após as atividades.