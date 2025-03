Cabeça de porco 'viraliza' e provocações são repetidas antes de Dérbi final

Desde que um torcedor atirou em campo uma cabeça de porco no jogo entre Corinthians e Palmeiras no Brasileirão do ano passado, a provocação continua sendo repetida antes de clássicos entre os rivais. Os times se enfrentam hoje pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Mais três casos foram registrados desde o domingo retrasado (16), dia da primeira final, quando uma das principais avenidas de Campo Grande (MS) amanheceu com uma cabeça de porco pendurada no alto de um pontilhão. Além da cabeça do animal morto, havia a mensagem "clima hostil pra porco" em uma faixa.

Já na manhã de hoje, outros dois locais amanheceram com cabeças de porco penduradas. Uma no litoral paulista, na subsede da organizada Mancha Alviverde na cidade de Praia Grande (SP), e outra no centro de Três Lagoas, mais uma cidade do MS, na fiação de uma rua. Na Praia Grande, o chão da calçada também apareceu pichado.

?? Sub sede da Mancha na cidade de Praia Grande amanhece com a calçada pixada e com cabeça de porco pendurada no portão! pic.twitter.com/Kfmy5cUyNe -- Informante Fiel (@InformanteFiel) March 27, 2025

O Corinthians largou na frente e ganhou o primeiro jogo por 1 a 0. Yuri Alberto marcou o único gol da partida no Allianz Parque. Agora, o Alvinegro pode até empatar na Neo Química Arena para ficar com o título. O duelo começa às 21h35 (horário de Brasília).

Como tudo começou

O primeiro caso foi em novembro do ano passado. Um torcedor arremessou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena na vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o responsável, Osni Fernando Luiz, o 'Cicatriz', se apresentou na 6ª Drade, prestou depoimento e foi liberado.

Cabeça de porco foi arremessada no campo da Neo Química Arena durante Corinthians x Palmeiras Imagem: ALEX MIRANDA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Já neste ano, uma cabeça de porco foi deixada em um dos portões do Allianz Parque. O fato ocorreu antes do clássico válido pela fase de grupos, em fevereiro, que terminou com empate de 1 a 1. O mesmo Osni confessou o envolvimento no caso e ficou impedido de entrar em jogos, além de ter seu perfil no Instagram excluído. Atualmente, ele precisa se apresentar ao batalhão de choque durante as partidas.