Barcelona ganha do Osasuna em jogo atrasado e é líder isolado do Espanhol

O Barcelona ainda não perdeu neste ano pelo Campeonato Espanhol. No Estádio Olímpico Lluís Companys, a equipe de Hans Flick venceu o Osasuna por 3 a 0, em jogo atrasado da 27ª rodada.

Assim, o Barcelona assume a condição de líder isolado com 63 pontos, três a mais que o Barcelona. Já o Osasuna permanece na 14ª colocação com 33 pontos e completa seis partidas sem vencer na liga nacional.

O próximo confronto do Barcelona será contra o Girona, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 11h15 (de Brasília). No mesmo dia, o Osasuna encara o Athletic Bilbao, às 13h30.

O jogo

Sem Raphinha, o Barcelona começou a partida dominando a posse e pressionando a defesa do Osasuna. Logo aos 11 minutos, Ferran Torres completou cruzamento de Alejandro Balde para abrir o placar. A equipe de Hans Flick não diminuiu o ritmo durante a primeira etapa, impedindo que o adversário criasse.

Em um lançamento de Pedri, Dani Olmo aproveitou o desatenção dos zagueiros e, ao ficar sozinho com o goleiro Herrera, sofreu pênalti, aos 21 minutos. O espanhol errou a primeira cobrança e só marcou após o VAR encontrar uma invasão de área, provocando uma segunda chance.

Na etapa complementar, enquanto o Osasuna arriscou algumas jogadas no ataque, principalmente nas bolas paradas, o Barcelona tentou manter o ritmo do primeiro tempo. Mas, por conta do desgaste físico, não apresentou o mesmo volume de jogo.

Assim, Flick colocou Lewandowski na partida e viu surtir efeito. Em um escanteio a favor do Osasuna, o Barcelona roubou a bola e saiu em velocidade, aproveitando a defesa desarrumada. Fermín López, então, cruzou na pequena área para o centroavante fechar o placar,