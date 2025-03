Bahia é o clube da Série A com mais gols feitos em 2025

O Bahia vem se destacando no início da temporada. Além de bater o Vitória para conquistar o Estadual, ter a melhor campanha na Copa do Nordeste e garantir sua vaga na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor é o clube da Série A que mais marcou gols em 2025.

Segundo os dados do Sofascore, o Bahia marcou 43 gols em 22 jogos, com uma média de quase dois tentos por partida. Além disso, o Tricolor tem um aproveitamento de quase 70% na temporada, com 13 triunfos, sete empates e apenas duas derrotas.

Bahia na temporada 2025: ?? 22 jogos

? 13T - 7E - 2D (!)

? 69.7% aproveitamento (!)

?? 43 gols (!)

? 11 gols sofridos (!) ? Time da Série A com mais gols.

? Melhor campanha da Copa do Nordeste.

? Campeão Baiano contra o Vitória.

? Na fase de grupos da Libertadores. ??

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia também se solidificou no setor defensivo. O Tricolor conquistou o título do Estadual com a melhor defesa do torneio, com seis gols sofridos em 13 jogos.

Além do bom trabalho de Rogério Ceni, a diretoria do Bahia contribuiu na força do elenco do Tricolor. A equipe teve o quinto maior investimento durante a última janela de transferências e contou com reforços em todos os setores.

O Bahia continua se preparando para o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia neste domingo, às 20h (de Brasília), quando recebe o Corinthians.