Astro do Bellator, Ryan Bader segue os passos de Patrício Pitbull e deixa a PFL

Mais um grande nome da história do Bellator optou por não seguir sua carreira na PFL, liga que adquiriu a organização que era presidida por Scott Coker. O veterano Ryan Bader seguiu os passos do brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire e se tornou mais um campeão histórico do Bellator a deixar a Professional Fighters League. A informação foi confirmada pelo próprio atleta norte-americano nesta quinta-feira (27), através do seu perfil no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).

Ex-lutador do UFC, Bader viveu seu grande momento da carreira no Bellator, onde foi campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado, este último título que permaneceu sob a posse do americano até a extinção oficial do evento, após ser comprado pela PFL. De acordo com o próprio atleta, a rescisão contratual com a Professional Fighters League foi amigável e agora ele está livre no mercado, disposto a receber novas propostas.

"Apenas uma atualização. Oficialmente um agente livre. A PFL e nosso time chegaram a termos que nós dois ficamos felizes em aceitar com uma luta restando no contrato. A trajetória no Bellator foi inesquecível. Quanta diversão! E estar cercado de grandes pessoas comandando aquela organização. Eu ainda estou aberto a diferentes oportunidades no jogo da luta. O filme 'The Smashing Machine' vai ser lançado em breve e vai ser um ano empolgante, com certeza. Obrigado a Mike Kogan, por sempre tratar os lutadores com respeito, o que às vezes é raro nesse jogo, e Scott Coker e o resto do time do Bellator, que época incrível", anunciou Bader.

Pausa na carreira após única luta na PFL

A única apresentação de Ryan Bader sobre a bandeira da PFL ocorreu em fevereiro do ano passado, quando foi nocauteado pelo brasileiro Renan Problema, em disputa entre os campeões pesos-pesados das duas organizações 'irmãs'. Depois da derrota para o gigante tupiniquim, o americano anunciou uma pausa na carreira para atuar no filme 'The Smashing Machine', sobre a vida de Mark Kerr, lenda do esporte, protagonizado por Dwayne 'The Rock' Johnson.

Fusão malsucedida?

A fusão entre Bellator e PFL, ao que tudo indica, não rendeu os frutos esperados quando o anúncio da aquisição da primeira foi feito, em novembro de 2023. Desde então, alguns dos principais atletas oriundos do Bellator - como Patrício Pitbull, Gegard Mousasi e Patchy Mix - expressaram publicamente sua insatisfação com a falta de lutas depois da mudança de comando e pediram suas respectivas liberações contratuais, com os dois primeiros já tendo sido dispensados pela liga.

