Arnaldo: São Paulo está 'flamengando' e terá ano mais difícil da história

O São Paulo está seguindo um caminho de austeridade financeira para resolver problemas financeiros que lembra o que o Flamengo fez na década passada, disse Arnaldo Ribeiro, na Live do Clube.

Para o comentarista, o fato de o torcedor não enxergar claramente os objetivos do São Paulo enquanto o clube não investe no time de futebol deixa o cenário como um dos piores da história tricolor.

O Erick saiu, o Liziero vai sair daqui a dois meses, é ali que vai entrar o contrato do Cédric, que será renovado automaticamente. É assim hoje: tabela do Excel. [...] Nenhum clube de futebol está funcionando assim no Brasil. O São Paulo está 'flamengando' para valer em uma época em que ninguém está e a concorrência está muito forte. Eu estou apavorado. [...]

Esse ano talvez seja o mais difícil da história do São Paulo. Na época da construção do Morumbis, tinha uma coisa clara. 'Não vamos investir no time porque vamos construir o estádio'. Agora, o estádio está lá, o centro de treinamento está lá, e o São Paulo não pode investir - e está todo mundo investindo.

Arnaldo Ribeiro

