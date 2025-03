Ankalaev promete nocautear Poatan em revanche: 'Em menos de três rounds'

A rivalidade estabelecida entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev parece longe de chegar ao fim. Muito pelo contrário, a cada semana um desdobramento diferente surge oriundo do primeiro combate entre os dois, que liderou o UFC 313, em Las Vegas (EUA), no início de março.

Com a confiança em alta após derrotar Poatan por pontos e conquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), o wrestler russo já projeta ter o braço erguido novamente em uma eventual revanche contra o brasileiro. Mas dessa vez, de forma ainda mais impactante.

Através de suas redes sociais, Ankalaev subiu o tom e prometeu nocautear Poatan no provável segundo encontro entre os dois. De acordo com o wrestler do Daguestão, seu camp de preparação para o UFC 313 não foi longo o suficiente. Sendo assim, com uma rotina de treinos adequada, o russo confia que pode 'apagar as luzes' do striker paulista. Mesmo sem ter os detalhes definidos, uma revanche entre os atletas pelo título linear até 93 kg do UFC é ventilada para o mês de agosto.

"Ele ficou chateado porque eu segurei ele contra a grade, mas não ficou chateado quando eu quase nocauteei ele. Ninguém no mundo acha que você ganhou. Na próxima luta será um nocaute em menos de três rounds. Eu só treinei quatro semanas para minha última luta. O UFC sabe que aquela era a melhor chance dele", escreveu Magomed em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Poatan machucado?

Após a disputa do UFC 313, Joe Rogan levantou um forte rumor de que Poatan teria lutado contra Ankalaev lesionado e doente. Comentarista do Ultimate e uma das vozes mais influentes do ramo, o comunicador indicou que o brasileiro entrou em ação com uma mão quebrada e afetado pelo 'norovírus' - tipo de vírus que normalmente causa gastroenterite. Sem entrar em detalhes, Alex confirmou, em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', que, de fato, enfrentou problemas em seu camp de treinos. Agora resta saber qual o estado atual de saúde do ex-campeão.

He upset I hold him against the cage, but he not upset when I almost knock him out nobody in the world thank you won next Fight will be KO under three round -- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 27, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok