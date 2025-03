Alex Poatan rebate acusação de trapaça feita por treinador de Ankalaev

A grave acusação feita por um dos treinadores de Magomed Ankalaev, sobre uma suposta trapaça de Alex Pereira no UFC 313, disputado no dia 8 de março, não caíram bem nos ouvidos do lutador brasileiro. Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', 'Poatan' rebateu as declarações do técnico e negou veementemente qualquer tipo de tentativa de burlar as regras de sua parte na disputa do último dia 8 de março, vencida pelo rival russo na decisão unânime dos juízes.

A polêmica teve início há pouco mais de uma semana, quando Sukhrab Magomedov, em entrevista ao canal 'Ushatayka', do Youtube, insinuou que Alex Poatan havia entrado no octógono do UFC 314 com óleo no corpo - uma prática ilegal e que, em sua visão, explicaria a falta de eficácia de seu pupilo nas tentativas de queda durante o combate entre eles. Para o agora ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, a acusação feita pelo treinador de Ankalaev se trata de uma desculpa para justificar o desempenho abaixo do esperado do russo na luta agarrada.

"O que eu posso falar é que eu não passei nada no meu corpo. O treinador dele está arrumando desculpa, talvez não tenha feito um trabalho bem feito, porque tentou me quedar 12 vezes e eu defendi. As pessoas falam da minha luta agarrada, que eu iria para o chão com facilidade... Acho que isso frustrou eles, principalmente o treinador dele. Isso é uma desculpa para garantir o trabalho dele. Acho que é algo do tipo, porque, sinceramente, eu não passei nada no meu corpo. Tem que perguntar para o treinador dele se eu passei vaselina na lona do octógono, porque a queda que ele levou acho que foi isso né?", rebateu Poatan.

Histórico como prova

Ter sua integridade colocada à prova incomodou o experiente lutador brasileiro. Principalmente porque, na visão de Poatan, o fato de ter construído uma carreira vitoriosa e 'limpa' - desde os tempos de kickboxer até sua trajetória de sucesso meteórica no MMA - deveriam servir como prova de que ele nunca precisou utilizar de recursos ilegais para conquistar suas vitórias.

"Com certeza (me deixou chateado). Porque eu sou um cara que não gosto de trapaça. No Glory, eu recebi uma advertência, mas se você assistir, eu não tive culpa - o árbitro quis dar uma advertência falando que eu estava agarrando, mas eu não estava agarrando. Na minha vida toda, muitas lutas amadoras, muitas lutas profissionais, no kicboxing, no MMA, eu nunca fui chamado atenção, nunca tive uma falta. Eu não gosto disso, é por isso que as coisas vêm dando certo na minha vida", concluiu o striker paulista.

Revanche entre Poatan e Ankalaev

Agora, depois de perder seu título meio-pesado do UFC para Magomed Ankalaev, Alex Poatan aguarda o agendamento de uma revanche imediata, para que possa tentar recuperar o trono da divisão. O próprio rival russo parece já ter dado o sinal verde para um segundo confronto contra o brasileiro, mais uma vez com o cinturão da categoria em jogo, e que aconteceria em agosto.

