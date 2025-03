Abel precisa fazer Palmeiras ser "time da virada" para se isolar como técnico mais campeão pelo clube

O canto entoado pela torcida do Palmeiras "o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor" já foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira pelo clima criado no estádio quando sua equipe precisava buscar o resultado de um jogo. O treinador precisa fazer valer esse canto para se isolar como comandante com mais taças pelo Verdão.

No primeiro jogo da final, o Palmeiras saiu perdendo por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Assim, pelo quarto ano consecutivo, o Verdão precisa de uma virada na final do Estadual para conseguir ficar com a taça. Dessa vez, porém, terá que reverter o resultado jogado na casa do rival.

Sendo assim, o Verdão não terá o canto de seus torcedores, já que o jogo, que será disputado na Neo Química Arena, acontece com torcida única do Corinthians. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília). Nos últimos três anos, o Alviverde conseguiu a virada jogando o segundo jogo em casa.

Em 2022, início da sequência do tricampeonato, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo, no primeiro jogo, por 3 a 1, no Morumbis. No jogo de volta, no Allianz Parque, aplicou uma goleada por 4 a 0 e faturou a taça. No ano seguinte, a história repetiu-se, mas contra o Água Santa. O Verdão foi derrotado por 2 a 1, em Diadema, e, depois, em casa, fez 4 a 0.

Por fim, em 2024, o Palmeiras saiu atrás contra o Santos, no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0. Na volta, frente à torcida alviverde, venceu por 2 a 0 e faturou o tricampeonato. O Alviverde teve 11 dias para se preparar para o segundo jogo.

A equipe comandada por Abel Ferreira terá que fazer valer o canto "time da virada" para conquistar o inédito tetra do Paulista na era profissional da competição. O único a vencer o Estadual quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919.

Para buscar esse resultado, o Palmeiras deve ter o retorno do meio-campista Mauricio, que se recuperou de cirurgia no ombro direito. Durante a data Fifa, o atleta deu início à transição física e tem treinado com o grupo, além de fazer atividades complementares.