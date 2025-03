Vinicius Júnior reconhece má atuação do Brasil na Argentina e cobra: "Temos que melhorar"

O Brasil foi completamente dominado do Monumental de Núñez e perdeu de 4 a 1 para a Argentina nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante Vinicius Júnior, que teve atuação apagada, admitiu que a Seleção jogou mal e cobrou melhora.

"Hoje não tem muito o que falar, só pensar no que fizemos dentro de campo. Fomos mal, jogamos muito mal. A Argentina fez uma excelente partida. Temos que repensar o que estamos fazendo, as cobranças vão vir e o povo quer nossa vitória. Falta só um ano para a Copa do Mundo, eu já joguei uma Copa e não quero perder outra vez. Acredito que temos que fazer muita coisa diferente. Todo mundo sabe o peso de jogar com essa camisa, mas temos que melhorar. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Vamos classificar para a Copa do Mundo e tentar fazer de tudo pelo nosso país", afirmou o jogador em entrevista à TV Globo.

"A Argentina tem muito tempo de trabalho. São jogadores que jogam há muito tempo juntos na Seleção, ganharam a última Copa, têm confiança. Estamos tentando encontrar a nossa maneira de jogar, mas o trabalho é longo e temos que seguir melhorando", acrescentou.

Com o resultado, a Seleção cai na tabela das Eliminatórias e vai para o quarto lugar, com 21 pontos. Além disso, vê a pressão sobre Dorival Júnior voltar a ganhar força.

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.