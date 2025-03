Vasco deve ter o retorno de quatro jogadores para a estreia contra o Santos pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco seguiu sua preparação visando o confronto com o Santos, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Coutinho, Tchê Tchê, Adson e Léo Jardim, que estavam recentemente no departamento médico, treinaram com o restante do elenco e devem reforçar o Cruzmaltino.

No último sábado, Coutinho, Tchê Tchê e Léo Jardim ficaram de fora do jogo-treino contra o Boavista devido a dores e lesões. Adson, que não atuava desde agosto de 2024, participou da partida como parte do processo de recondicionamento físico.

O técnico Fábio Carille também contou com o retorno de Puma Rodríguez. O lateral direito não foi relacionado para o jogo do Uruguai contra a Bolívia, nesta terça-feira, e pôde se reapresentar antes do programado.

Maxime Rodriguez, por sua vez, fez um trabalho separado. O meia possui empréstimo encaminhado ao time canadense Toronto FC, da Major League Soccer (MLS).

Após o aquecimento, o treino foi realizado em duas partes. Na primeira, o elenco foi dividido em três times de nove jogadores e se enfrentaram em campo reduzido. Já na segunda parte da atividade, a equipe treinou bolas paradas.

O Gigante da Colina enfrenta o Santos neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.