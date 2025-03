Transmissão ao vivo de Fortaleza x CRB pela Copa do Nordeste: onde assistir

Fortaleza e CRB entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Onde assistir? SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fortaleza entra em campo precisando de apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase. Já o CRB precisa vencer e ainda contar com tropeços de Souza e Ferroviário para ficar com a vaga.

A equipe de Vojvoda tenta se recuperar da perda do título estadual para o rival Ceará. Já o CRB confia no bom momento após o título do Campeonato Alagoano, conquistado diante do Asa.

Fortaleza x CRB -- Copa do Nordeste 2025