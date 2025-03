Transmissão ao vivo de Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir

Bahia e Ceará entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O confronto vale a liderança do Grupo B da competição. O Bahia lidera com os mesmos dez pontos do Ceará, mas fica à frente pelos critérios de desempate.

Equipes conquistaram títulos estaduais. Após vencer a partida de ida por 2 a 0, o Bahia empatou em 1 a 1 com o Vitória para ficar com a taça. O Ceará também segurou o 1 a 1 contra o Fortaleza e foi campeão por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0.

Bahia x Ceará -- Copa do Nordeste 2025