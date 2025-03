Futebol feminino tem apenas 22% de técnicas; Brasileirão reforça cenário

O futebol feminino ainda é comandado majoritariamente por técnicos homens. Segundo a quarta edição do relatório anual da Fifa "Setting the Pace", que aborda seis aspectos do futebol feminino, menos de um quatro dos times femininos possuem treinadoras mulheres.

O que aconteceu

Segundo o estudo, apenas 22% das equipes femininas são comandadas por mulheres. A Fifa obteve respostas de 86 ligas e 668 clubes para a elaboração deste relatório. Ao todo, 101 jurisdições estão representadas.

O percentual é próximo do cenário da Série A do Brasileirão feminino, que conta com quatro técnicas entre as 16 equipes participantes (25%). Camilla Orlando (Palmeiras), Jéssica de Lima (Ferroviária), Regiane Santo (Sport) e Thaissan Passos (Grêmio) são as representantes.

A seleção brasileira feminina não foge à regra e teve apenas duas mulheres entre 17 comandantes: Emily Lima e Pia Sundhage. O atual técnico do Brasil é Arthur Elias, que assumiu o posto em 2023 após passagem marcante pelo Corinthians.

A Fifa apontou que os clubes e ligas devem fornecer "suporte mais amplo para mulheres se tornarem árbitras, treinadores e integrantes de equipes administrativas". A entidade sugeriu ainda que os clubes facilitem o caminho para o desenvolvimento de técnicas e jogadoras.

Copa de 2023 teve 37,5% de técnicas

Ao todo, 12 das 32 seleções foram comandadas por mulheres, e Sarina Wiegman teve o melhor desempenho. A técnica levou à Inglaterra à final do Mundial, mas terminou com o vice. A campeã Espanha era comandada por Jorge Vilda.

O número foi o melhor da história de participação feminina em uma edição do Mundial. Nas três últimas edições, foram seis em 2011, oito em 2015 e nove em 2019 — a primeira com 16 times e as duas outras com 24.

Além disso, quatro das últimas oito edições da Copa foram vencidas por mulheres. Jill Ellis ergueu a taça duas vezes pelos Estados Unidos (2015 e 2019) e Tina Theune e Silvia Neid, pela Alemanha (2003 e 2007, respectivamente).