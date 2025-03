Taila Santos relembra derrota para Dakota Ditcheva na final da PFL: "Não era eu"

No início de 2024, Taila Santos promoveu uma mudança significativa em sua carreira ao sair do UFC e migrar para a PFL. Em sua primeira temporada na 'Professional Fighters League', a brasileira se destacou e chegou até a final do torneio peso-mosca (57 kg) feminino. Na decisão, porém, a ex-desafiante ao título do Ultimate acabou sucumbindo diante de Dakota Ditcheva, que ficou com o cinturão e o prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). Quatro meses após o combate, a atleta catarinense abriu o jogo sobre sua performance.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Taila admitiu que teve uma noite ruim e não conseguiu desempenhar 100% de sua capacidade. Diante de uma rival de maior estatura e invicta no MMA profissional, a brasileira acabou nocauteada no segundo round. Depois de sofrer o quarto revés de sua trajetória nas artes marciais mistas, Santos demonstra confiança de que, caso seu caminho se cruze novamente com o da striker inglesa, o desfecho pode ser diferente.

"A Dakota é uma atleta incrível. Achei ela bem forte. Na hora da luta, estava totalmente perdida. Nunca lutei contra uma atleta tão alta (risos). Me perdi bastante com a altura e tamanho, foi um ponto que me travou bastante. Mas não me encontrei na luta. Não era eu. Não consegui soltar meus golpes, estava travada. A Taila não estava dentro do cage. Mas a Dakota é uma atleta muito forte. Foi uma luta bem interessante, sou grata por essa luta. Pude parar para rever muitas coisas que precisava. Quem sabe um futuro reencontro entre a gente? Vai ser bem legal", analisou Santos.

Favorita nesta temporada?

Depois de 'bater na trave' com o vice-campeonato em 2024, Taila tem motivos de sobra para acreditar no título em 2025. Afinal de contas, sua algoz Ditcheva não participará do 'GP' desta temporada. Sendo assim, a brasileira abraça o favoritismo e projeta grandes feitos para o torneio - composto, ao todo, por oito competidoras. Seu primeiro desafio será diante da compatriota Juliana Velasquez, no dia 11 de abril, em Orlando (EUA).

"Não está no torneio (a Dakota). Com certeza, me considero sim (favorita em 2025). O prêmio mudou, agora é a metade. Ano passado foi 1 milhão, agora é 500 mil. Existe vida fora do UFC. Já participei da temporada do ano passado, vou entrar agora em mais uma temporada. Vou fazer três lutas esse ano, está perfeito. Estou super empolgada para iniciar esse 2025", destacou a catarinense.

Mudanças no GP em 2025

A principal mudança promovida pela PFL de 2024 para 2025 foi a extinção da chamada temporada regular, que classificava os melhores atletas através de um sistema de pontuação conforme o desempenho de cada um. Agora, o torneio já inicia em confrontos eliminatórios. Sendo assim, é 'matar ou morrer', desde o primeiro duelo. Ao todo, serão oito categorias implementadas no novo sistema, com oito competidores em ação em cada uma.

Desta forma, cada atleta terá que vencer três lutas em sequência para ficar com o título do GP e o prêmio de 500 mil dólares - que antes era de 1 milhão de dólares. Os primeiros combates, válidos pela fase de quartas de final, estão previstos para ocorrerem em abril. Já a fase semifinal será disputada em junho, enquanto as grandes decisões serão realizadas no decorrer de agosto, conforme a própria PFL anunciou.