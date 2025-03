Pai e filha se classificam e vão disputar vagas no Mundial de Surfe

O Challenger Series de 2025 contará com uma história curiosa neste ano: Josh Kerr e sua filha, Sierra Kerr, estarão juntos na disputa por uma vaga na elite do Circuito Mundial (CT) da próxima temporada. A dupla australiana garantiu sua classificação pelo Qualifying Series (QS) da Oceania, após resultados sólidos ao longo da temporada.

O que aconteceu

Embora o esporte já tenha visto pais e filhos competindo em alto nível, Josh e Sierra formam o primeiro caso conhecido de um pai e uma filha surfando no mesmo circuito competitivo ao mesmo tempo.

Josh Kerr e Sierra Kerr estarão juntos no CS de 2025 Imagem: Divulgação / WSL

Aos 40 anos, Josh Kerr retorna ao circuito com um objetivo diferente do que marcou sua carreira: acompanhar e apoiar a ascensão da filha, de apenas 18 anos, que já é apontada como um dos grandes nomes da nova geração e forte candidata a uma vaga no CT.

Definitivamente, nunca foi o plano, mas de alguma forma acabei aqui Josh Kerr, após o Phillip Island Pro

Josh Kerr: um ex-top do CT

Josh Kerr foi um dos surfistas mais progressivos de sua geração e competiu sete temporadas completas no Circuito Mundial da WSL, entre 2011 e 2017.

Durante esse período, teve seus melhores resultados nos eventos de Pipeline (2012) e Margaret River (2014), onde conquistou dois vice-campeonatos.

Quem é Sierra?

Sierra Kerr já é um dos maiores talentos da nova geração do surfe. Em janeiro de 2024, a jovem australiana conquistou o título mundial junior da WSL, em San Diego, na Califórnia.

Sierra Kerr impressiona pelo surfe progressivo Imagem: Pierre Tostee/WSL

Aos 16 anos, Sierra ainda dividia seu tempo entre a Austrália e os Estados Unidos, treinando no Surfing Australia High Performance Centre, onde desenvolveu sua técnica e aprimorou suas manobras inovadoras.

Agora, aos 18 anos e pronta para enfrentar uma nova etapa de sua carreira, Sierra encara o Challenger Series como a porta de entrada definitiva para a elite do surfe mundial.

A primeira etapa começa em Newcastle, na Austrália, no dia 2 de junho, com um enredo especial para a família Kerr.