Sport x Altos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Sport enfrenta o Altos, do Piauí, pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. No Estádio Aldemar da Costa Carvalho, a partida irá começar às 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada).

CLASSIFICAÇÃO

Sport - vice-liderança do grupo A com 12 pontos.

Altos - sétima posição do grupo A com sete pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque; Hereda, Silva, Lucas Cunha e Carius; Queiroz, Rivera e Domínguez; Gustavo Maia, Arthur Souza e Carlos Alberto.



Técnico: Pepa.

Altos: Careca; Gean, Amorim, Albert e Jefferson; Leozidio, Jonathan e Dieguinho; Sales, Esquerdinha e Lucas Reis.



Técnico: Jerson Testoni.

ARBITRAGEM

O árbitro será Jose Magno Teixeira do Nascimento (RN), com os assistentes Francisco de Assis da Hora e Edilene Freire da Silva (ambos do RN).