Sem Lucas, Ferreira deve ganhar chance como titular do São Paulo

O atacante Ferreira surge como o favorito para substituir Lucas Moura na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Sport, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Lucas não será relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para a primeira partida do Tricolor no Brasileirão por ainda estar se recuperando de um trauma no joelho direito. O camisa 7 tem se limitado a tratamento fisioterápico nos últimos dias.

Desta forma, Luciano deverá exercer o papel de meio-campista ao lado de Oscar, com Ferreira e Calleri formando a possível dupla de ataque.

Foi com essa formação, aliás, que o São Paulo começou o jogo-treino contra o São Bernardo, no último fim de semana, com exceção de Calleri, que vinha um cronograma de trabalho individualizado para controle de carga e acabou sendo substituído por André Silva na ocasião.

Ferreira soma nove jogos pelo São Paulo na atual temporada, mas apenas três deles como titular. O jogador ainda não balançou as redes em 2025.

O São Paulo voltará a entrar em campo após 19 dias. O último jogo oficial da equipe foi a semifinal do Campeonato Paulista, marcada pela polêmica classificação do Palmeiras graças a um pênalti que a própria Federação Paulista de Futebol reconheceu não ter havido.