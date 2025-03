Seleção feminina de basquete conhece adversários na fase de grupos da Americup

A seleção brasileira feminina de basquete conheceu seus adversários na fase de grupos da Americup. As chaves foram sorteadas pela FIBA (Federação Internacional de Basquete) nesta quarta-feira, em Miami, nos Estados Unidos.

O Brasil está no Grupo A da competição, junto de Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Pokey Chatman, técnica das brasileiras, analisou os adversários.

"O Canadá é sempre um dos favoritos ao título. Vem forte. A Argentina, uma rival do continente, cresce a cada ano. E a Dominicana é uma equipe sempre muito forte fisicamente. Além disso, é preciso respeitar El Salvador. Vamos trabalhar muito para buscar nossos objetivos, lembrando que pela primeira vez o campeão da AmericupW vai direto pro Mundial da Alemanha. Vamos um passo de cada vez", afirmou.

Além destas seleções, o torneio também conta com Colômbia, Chile, México, Porto Rico e Estados Unidos, que estão no Grupo B. As quatro melhores equipes de cada chave se classificam para as quartas de final.

A edição de 2025 é a 18ª da história da Americup, torneio que tem o Brasil como atual campeão. Em 2025, a competição será disputada no Chile, entre os dias 28 de junho e 6 de julho.