Segurança de Messi desafia Logan Paul para luta em meio a processo judicial; entenda

Cada vez mais atrelado ao ramo de entretenimento e conectado com personalidades da internet, o meio dos esportes de combate surpreende os fãs com algumas rivalidades para lá de inusitadas. E tal movimento ocorreu recentemente, colocando em rota de colisão duas figuras de mundos diferentes: o youtuber Logan Paul e Yassine Chueko, segurança pessoal de Lionel Messi. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o 'guarda-costas' do craque argentino desafiou o popular influencer para uma luta.

O posicionamento público de Yassine foi apenas o mais recente desdobramento de uma batalha judicial que envolve Messi e Paul. Tudo começou quando o jogador do 'Inter Miami CF' lançou sua marca de energético: a 'Mas+'. Fundador da 'PRIME' - bebida esportiva oficial do UFC -, Logan usou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para insinuar um eventual plágio, dado as similaridades estéticas das duas embalagens. Sendo assim, o 'guarda-costas' de Lionel tomou as dores do argentino.

"Escute Logan, estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas têm me parado nas ruas, me enviam mensagens. Recebo muitos comentários em meu Instagram sobre essa luta. Então agora o assunto foi quebrado, não há escapatória. Vamos fazer a luta pelo povo. Vamos fazer isso. Espero que receba essa mensagem e que depois disso, paremos de falar nas redes sociais", frisou Chueko.

Batalha judicial

A rixa entre as partes não ficou somente no campo das provocações e insinuações. De acordo com o site 'GOAL', as marcas de energéticos entraram com ações judiciais uma contra a outra. Fundador da PRIME, Logan Paul acusou Messi de violar uma marca já registrada no mercado. Em tom bem-humorado, o youtuber prometeu encerrar o processo caso o craque argentino aceitasse um confronto direto nos ringues. A postura, obviamente, atraiu a atenção do segurança Yassine, que se ofereceu para o duelo.

"Irmão, você nos copiou. Todos viram isso. Eles viram o que você fez, todos notaram, e aí fomos processados. Tipo, como assim? Isso não é justiça. Então nós revidamos, obviamente. Se não pode vencer o melhor, seja o melhor. Mas isso é ilegal, é violação de marca registrada. Estamos o responsabilizando. Brincadeiras à parte, vou considerar abandonar isso (processo) se (fizermos) Logan Paul vs Messi em 2025. Te vejo no ringue, irmão (risos)", destacou Logan.

Com um treinamento específico diário para manter Messi longe de possíveis ameaças, Yassine compartilha sua rotina de treinos de musculação e artes marciais constantemente. Já Paul já se aventurou no boxe e atualmente brilha na WWE, principal organização de pro wrestling dos EUA. Nos ringues, o desempenho do youtuber não é dos melhores, com apenas um triunfo em quatro confrontos - dentre eles amadores, profissionais e de exibição.

