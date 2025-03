Santos vence Monte Azul em estreia na Alcans Cup sub-15

O Santos estreou com vitória sobre o Monte Azul, por 3 a 0, na Alcans Cup sub-15, nesta quarta-feira, em Ribeirão Preto (SP), sede fixa da competição. Jonílson, Ravi e André Jesus fizeram os gols dos Meninos da Vila.

A equipe do treinador Cristiano Troisi entrou em campo com: Thiago Vasconcelos (Lucas Catini); Lucas Gomes, Danilo Ribeiro, Felipe Gustavo e Miguel Zulu; João Figueiredo (Júlio César), Jonílson e Brayan; Ravi (Tiago Barros), Léo Salin e André Jesus.

Na Alcans Cup Sub-15, o Peixe integra o grupo D, ao lado de Ferroviária e Red Bull Bragantino, mas na primeira fase enfrenta as equipes do grupo C: Monte Azul, Athletico-PR e Atlético-MG.

Ao final dos confrontos contra todas equipes da outra chave, o primeiro lugar do grupo D avança à semifinal da série ouro.

O Santos volta a campo já às 7h45 da manhã desta quinta-feira (27), quando enfrenta o Athletico-PR.