Saída de Erick abre espaço para jovens promessas de Cotia no São Paulo

O empréstimo de Erick ao Vitória tende a abrir espaço para jovens promessas formadas nas categorias de base do São Paulo, como Ryan Francisco e Lucas Ferreira.

Recém-promovidos ao profissional, os atacantes tricolores foram os grandes destaques da campanha do São Paulo que resultou no título da Copinha de 2025 em cima do Corinthians.

Após a conquista do principal torneio de base do Brasil, Ryan Francisco e Lucas Ferreira foram promovidos ao profissional de forma definitiva, porém, até agora não têm recebido muitas oportunidades do técnico Luis Zubeldía.

A avaliação da alta cúpula tricolor é de que Ryan Francisco e Lucas Ferreira tenham a possibilidade de serem mais utilizados com a saída de Erick, que, muitas vezes, era uma das primeiras opções para substituir um dos titulares do setor ofensivo da equipe.

Há também uma estratégia financeira relacionada à saída de Erick. Sem ele, o São Paulo corta custos com a folha salarial e pode "lançar" esses garotos para ter retorno esportivo e, posteriormente, lucrar com a venda desses atletas para clubes do exterior.

Ryan Francisco soma quatro jogos pelo profissional do São Paulo neste ano, atuando 99 minutos no total e marcando um gol. Lucas Ferreira, por sua vez, entrou em campo três vezes, contabilizando 52 minutos.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Resta saber se neste reinício de temporada para o Tricolor essas jovens promessas passarão a ser mais utilizadas pelo técnico Luis Zubeldía.