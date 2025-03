Ronaldo vê Ceni como referência e projeta a temporada do Bahia

Nesta quarta-feira, o Bahia realizou uma coletiva de imprensa para a apresentação de Ronaldo, ex-Atlético-GO. O goleiro de 28 anos veio de empréstimo do Atlético-GO até o final de 2025, com a possibilidade de aquisição em definitivo.

Rogério Ceni foi o primeiro assunto na apresentação do jogador. O ex-goleiro, nome importante do futebol brasileiro, é uma das referências do camisa 96 do Bahia na posição. Ronaldo destacou que se sente honrado em ser treinado por ele.

"Eu tenho referências não só dentro do campo, eu vejo o Rogério como um cara ímpar fora de campo, que nunca se envolveu em polêmica e isso é muito importante para mim. Eu gosto de ver o todo. Me sinto muito honrado por conviver com ele esse tempo e poder aprender um pouco mais", disse.

Formado nas categorias de base do Vitória, Ronaldo estreou no profissional em 2018. Gradualmente, foi ganhando espaço na equipe, até se tornar um dos destaques na conquista da Série B em 2020. Agora, na atual temporada, defenderá o clube rival.

"Tenho muito gratidão ao Vitória, por me formar e, sem ele, eu não estaria aqui. Mas isso já passou. Vivi o meu momento lá, assim como vivi no Atlético-GO. Agora, pretendo fazer história no Bahia e ter um grande ano com os meus companheiros", explicou.

Com a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores presentes no calendário do Bahia, o goleiro destacou que "vai ser jogo atrás de jogo e pretendemos continuar nessa sequência para conseguir grandes triunfos e chegar nas fases finais e mais títulos".

Ronaldo ainda apontou a importância da recente conquista do Estadual para a sequência da temporada. No último domingo, ao empatar com o Vitória no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, o Bahia levantou o título pela 51ª vez na sua história.

Disputando posição com outros três goleiros, Ronaldo descartou qualquer atrito com os demais. "O importante é ter o respeito no dia a dia. Qualquer goleiro que esteja bem vai ser importante para o Bahia e o Rogério já falou para o grupo que todos vão jogar".

"Quando um está bem, traz o outro também. Então, vai ser importante para o ano do Bahia: o clube e os torcedores só têm o que ganhar", completou.