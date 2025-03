Rodrygo leva invertida de rival argentino: 'Tenho um Mundial e duas Copas América; você, zero'

Além da derrota em campo, a maior da seleção brasileira na história das Eliminatórias da Copa, a goleada de 4 a 1 para a Argentina, nesta terça-feira, contou com a provocação dos rivais sul-americanos, antes, durante e após o apito final. Neste cenário hostil, Rodrygo, do Real Madrid, levou invertida de Leandro Paredes, volante da Roma, que lembrou a seca de títulos, tanto do atacante quanto da seleção brasileira como um todo.

"Eu tenho uma Copa do Mundo e duas Copas América, você nenhuma. Você, zero", disse Paredes a Rodrygo, em registro da transmissão do duelo no estádio Monumental do River Plate. Pouco antes, o atacante brasileiro havia dito que o rival era "muito ruim".

No último encontro entre Brasil e Argentina, em 2023, no Maracanã, Rodrygo já havia tido discussões com os jogadores argentinos. Na ocasião, em que a seleção também foi derrotada por 1 a 0, o atacante do Real Madrid chamou os rivais de "covardes", por ameaçarem deixar o gramado após ataques da polícia do Rio a torcedores argentinos.

A derrota do Brasil para a Argentina aumenta a seca contra seu maior rival. Desde 2019, na semifinal da Copa América, a seleção brasileira não consegue derrotar seu maior adversário na América do Sul, seja em amistosos, Eliminatórias ou na própria competição continental. Com a goleada desta terça-feira, a equipe de Dorival somou a quarta derrota nos últimos cinco encontros, e Matheus Cunha, no primeiro tempo, também anotou o primeiro tento brasileiro em seis anos contra a Argentina.

Em Buenos Aires, a equipe de Dorival Júnior não conseguiu se colocar como uma ameaça a Lionel Scaloni e seus comandados, tornando-se uma presa fácil na goleada por 4 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone marcaram os gols do triunfo da Argentina, que já está garantida na Copa do Mundo de 2026.

Contratado em 2024 para suceder Fernando Diniz no comando técnico e logo após o fracasso no projeto de trazer Carlo Ancelotti, Dorival Júnior já vive uma pressão para ser descartado, após insucessos e maus desempenhos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Filipe Luís, que tem mais títulos do que derrotas no comando técnico do Flamengo, tem seu nome ventilado para a seleção brasileira.

Ao final da 14ª rodada, o Brasil aparece na quarta colocação, com 21 pontos, seis pontos acima da sétima colocada Venezuela, que hoje disputaria a repescagem mundial das eliminatórias. Os seis primeiros times das Eliminatórias Sul-Americanas se classificam diretamente à Copa do Mundo e o sétimo vai à repescagem. Restam quatro rodadas a serem disputadas pela competição.

O Brasil ainda tem pela frente na competição o Equador, fora de casa, no dia 4 de junho; o Paraguai, em casa, em 9 de junho; o Chile, dentro de casa, em 9 de setembro; e fechando a participação nas Eliminatórias, a Bolívia, em 14 de setembro, fora de casa.