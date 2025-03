Rodada NBA: Thunder vence os Kings e alcança 60 vitórias na temporada

Na noite desta terça-feira (25), oito jogos movimentaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete. O Oklahoma City Thunder bateu o Sacramento Kings, por 121 a 105, no Golden 1 Center, e se tornou a primeira equipe a atingir a marca de 60 vitórias na temporada.

O destaque da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, que marcou pelo menos 20 pontos pelo 65º jogo consecutivo. O armador anotou 32 pontos, pegou oito rebotes e deu cinco assistências. Além dele, Chet Holmgren também foi importante na vitória do Thunder, com 18 pontos, dez rebotes e duas assistências.

Pelo lado dos Kings, o cestinha foi Keegan Murray, com 28 pontos e seis rebotes. A dupla Demar Derozan e Zach Lavine combinou para apenas 29 pontos e ficou devendo.

Com o resultado, o Oklahoma City Thunder se tornou a primeira equipe da temporada com 60 vitórias, além de apenas 12 derrotas, e lidera com folga a Conferência Oeste. O Sacramento Kings, por sua vez, segue na 9ª posição do Oeste, com 35 vitórias e 37 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira. O Thunder recebe o Memphis Grizzlies, às 21 horas (de Brasília), no Paycom Center. Os Kings encaram o Portland Trail Blazers, às 23 horas, novamente no Golden 1 Center.

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Ainda nesta terça-feira, o Houston Rockets derrotou o Atlanta Hawks, por 121 a 114, no Toyota Center, com grande atuação de Jalen Green. O armador marcou 32 pontos, pegou 11 rebotes e deu quatro assistências.

Pelos Hawks, Dyson Daniels anotou 19 pontos, oito rebotes, dez assistências, além de quatro roubos de bola. Trae Young terminou com os mesmos 19 pontos, dois rebotes e doze assistências.

Got the W ✅ pic.twitter.com/sIChgSdtZP -- Houston Rockets (@HoustonRockets) March 26, 2025

Com isso, os Rockets, que venceram a décima partida nos últimos 11 jogos, seguem na vice-liderança da Conferência Oeste, com 47 vitórias e 26 derrotas. Por outro lado, o Atlanta Hawks ocupa a 7ª colocação do Leste, com 35 vitórias e 37 derrotas.

Os dois times também retornam à ação nesta quinta-feira. O Houston Rockets visita o Utah Jazz, às 22 horas (de Brasília), no Delta Center. O Atlanta Hawks encara o Miami Heat, às 20h30, no Kaseya Center.

Outros resultados da NBA nesta terça-feira

Miami Heat 112 x 86 Golden State Warriors

New York Knicks 128 x 113 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 111 x 122 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 103 x 140 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 122 x 96 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 104 x 111 Orlando Magic